Digne: “Olise tiene algo mágico; una visión de juego increíble”

“Olise tiene algo mágico; su visión de juego es increíble. Tiene un pie izquierdo con el que consigue hacer cosas increíbles. Es un placer tenerlo con nosotros a diario, porque es una gran persona dentro del grupo. Aporta su alegría también. Aunque quizá con vosotros sea un poco más distante fuera del campo, con nosotros, dentro del terreno de juego y en el grupo, es alguien increíble”, destacó en la rueda de prensa del equipo en Boston.

Al mismo tiempo, Digne cree que “no hay diferencia de nivel” entre Ousmane Dembélé con su club y su selección.

“Estamos hablando del Balón de Oro. Es un jugador excepcional. Después, creo que las dinámicas son diferentes, los equipos también son distintos. El Barcelona y el PSG son equipos con muchísima posesión de balón. En el primer partido tuvimos un poco menos, así que nos corresponde ponerlo en las mejores condiciones e intentar encontrarlo lo antes posible para que pueda rendir de la mejor manera”, apuntó.

Este lunes aguarda Irak. “Hay que respetar a todos los equipos, ser humildes y continuar con el trabajo que estamos haciendo. Estamos centrados en nosotros mismos. Habrá que tener cuidado con ese equipo, porque también ha obtenido muy buenos resultados”, avisó.

De la victoria por 3-1 ante Senegal al choque contra Irak, el lateral consideró que “tácticamente siempre hay cosas que mejorar: automatismos, crear quizá más ocasiones...”

“Pero no hay que olvidar que Senegal es una gran selección, es el campeón de África, y tampoco hay que minimizar lo que hicimos”, valoró.

“Será un partido muy intenso. Van a jugarse seguir en el Mundial, así que será un partido muy físico. Sabemos en qué sistema juegan, con su 4-4-2 y sus dos delanteros. Creo que será un partido duro y habrá que estar preparados”, analizó, en referencia al partido contra Irak.

En su posición de lateral, dentro del sistema ofensivo de Francia, Digne consideró que “se trata de adaptarse al equilibrio del equipo”.

“Cuando sabes que tienes tanto talento ofensivo, quizá hay que concentrarse un poco más en las tareas defensivas y dejar más libertad a los de delante. Pero siempre hay oportunidades en un partido. Es el propio partido el que dicta si el lateral debe subir o no”, repasó.

Y destacó la gestión de la plantilla de Didier Deschamps: “Sabe rotar, sabe hacer las cosas y habla con los jugadores cuando tiene que hablar con ellos. Consigue mantener al grupo unido, implicado y preparado”.

“El entrenador y el cuerpo técnico son muy cercanos. Su puerta está siempre abierta. Podemos hablar con ellos si sentimos la necesidad. Si ellos sienten que los jugadores lo necesitan, vienen ellos. El entrenador tiene esa experiencia como jugador y como seleccionador. Sabe gestionar muy bien esos momentos”, abundó.

A Digne le “emociona mucho todo el apoyo” que recibe la selección francesa en este Mundial, “tanto en el estadio como en los entrenamientos”. “Hay muchísima gente que nos apoya y estamos muy orgullosos de eso”, añadió.

También fue preguntado por la nueva norma de la expulsión si hay un enfrentamiento entre dos jugadores y uno de ellos se tapa la boca.

“Desde el momento en que alguien insulta a otra persona o se sospecha que la insulta, la regla me parece muy bien. Si no respetan las reglas y hablan mal al adversario, la tarjeta roja está justificada. A veces podemos taparnos la boca porque estamos hablando de táctica con el entrenador o cosas así, pero cuando es para hablar al adversario y se ve en su cara que es algo irrespetuoso, no tengo ningún problema con la sanción. Eso no tiene lugar en un campo de fútbol y nunca lo tendrá”, afirmó.