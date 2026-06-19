Turquía vs. Paraguay, en vivo en el Mundial 2026: La Albirroja busca la recuperación en Santa Clara

La selección de Paraguay mide fuerzas con Turquía este sábado, a las 00:00 (hora paraguaya), en el Estadio de la Bahía de San Francisco (Levi’s Stadium) de Santa Clara, California, en un duelo crucial por la segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026. Ambos combinados llegan a esta cita con la urgencia de puntuar tras haber tropezado en sus respectivos estrenos grupales: la Albirroja cayó por 4-1 frente al coanfitrión Estados Unidos, mientras que el conjunto europeo cedió los tres puntos ante Australia (2-0).

09:30 Banderazo albirrojo en el corazón de Nueva York previo al duelo contra Turquía

Un grupo de paraguayos autoconvocados copó anoche el emblemático Times Square de Nueva York para realizar un vibrante “banderazo” en apoyo a la selección nacional. Con camisetas, banderas tricolores y cánticos que captaron la atención de turistas y locales en la icónica avenida neoyorquina, la colectividad residente en los Estados Unidos le puso color y calor a la previa del decisivo choque entre Paraguay y Turquía, demostrando que el aliento a la Albirroja no conoce de distancias.

#MundialXABC | Paraguayos auto convocados en el Time's Square de New York realizaron anoche un "banderazo" en apoyo a la selección paraguaya.



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09:00 ¡Bienvenidos al minuto a minuto de Paraguay vs. Turquía!

Iniciamos la cobertura del trascendental partido de la Albirroja por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026. Desde el Estadio de la Bahía de San Francisco, en Santa Clara, te acompañamos durante toda la jornada con los detalles, estadísticas, probables formaciones y la última hora del equipo dirigido por Gustavo Alfaro. ¡El partido arranca a la medianoche!