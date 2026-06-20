Luis de la Fuente: “Los jugadores están muy picados”

“No lo vemos -como estar al borde del precipicio-. Si el partido termina 2-0 o 3-0, haciendo exactamente lo mismo, el análisis exterior no hubiese sido el mismo. No hay ningún drama, solo que hay que ganar mañana y ya está. Pero no tenemos urgencia ni sensación de agobio”, dijo en rueda de prensa.

“Tenemos una gran suerte en nuestro equipo y es que tiene un carácter competitivo tremendo. Está escocido. A veces la crítica, aunque injusta, motiva más. Todo lo que se ha podido hablar va a venir bien. Los futbolistas sí leen todo, pero están acostumbrados a vivir con esto. Están muy picados, muy picados y seguro que mañana la cara va a ser totalmente diferente”, añadió.

“Vivimos muy al margen, en una burbuja. Y recibo muchos mensajes y sigue mucha ilusión en España. La gente está entregada por la causa. Y este equipo se lo merece y se lo ha ganado. Respetamos todas las opiniones, todo lo que se pueda pensar. Pero no ha cundido ningún desánimo en nosotros. Estamos ansiosos de volver a competir y recuperar las sensaciones de hace cinco días”, declaró sobre las críticas.

Un Luis de la Fuente que, en su caso, no está “picado” y sí “igual que hace cinco días”.

“Yo estoy igual que hace cinco días. Con ganas de que llegue el partido de mañana y con responsabilidad Tenemos clara la idea y pedimos que todos estemos a la altura de la exigencia del partido de mañana”, explicó.

“Durante la semana tenemos mucho tiempo para hablar de lo táctico. Pero hay un momento en el que hay que tirar de esto -se señala el corazón-. Es el momento de dar el empuje en lo emocional, que muchas veces supera cualquier contratiempo. Este equipo tiene corazón y siempre responde”, añadió.

Luis de la Fuente bromeó con que, para su cumpleaños, cumple 65 el domingo, el día de partido, quiere “un jersey nuevo”.

“Un jersey nuevo -rie-. Yo pido disfrutar de la vida y de mi profesión. Me ha tocado estar los últimos 13 años fuera de mi casa en mi cumpleaños y es un momento muy emotivo. Pido que estemos felices, que disfrutemos y, a poder ser, que ganemos”, contestó sobre su deseo para su cumpleaños.

Un día que coincide con el partido ante una Arabia Saudí contra la que espera un plan de partido de bloque bajo.

“Por nuestro estilo y nuestra forma de competir llevamos al equipo al bloque bajo y los equipos no tienen otra cosa que replegarse. Ojalá los equipos rivales dieran un paso adelante, pero cada uno tiene que usar sus armas en lo que crea oportuno y conveniente. Nosotros tenemos que estar más acertados a la hora de atacar estos sistemas. El otro día no estuvimos finos, nos faltó circulación de balón, ganar duelos en ataque y desbordar a los rivales para generar espacios”, dijo.