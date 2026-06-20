Luis de la Fuente perfila el once contra Arabia Saudí en el último entrenamiento

Modificaciones que termina de perfilar en el Fifth Third Bank Stadium, conocido como Kennesaw State University Stadium, ubicado en Kennesaw (Georgia), donde España llevó a cabo su entrenamiento de la víspera, a 40 minutos por carretera del estadio del partido, el Atlanta Stadium.

En la cabeza de Luis de la Fuente, cómo maximizar el impacto de Lamine Yamal. El jugador está para jugar unos 60 minutos, aseguró Luis de la Fuente días atrás, y su titularidad o no contra Arabia Saudí marca la actualidad.

Además, Luis de la Fuente baraja alternativas en el once titular respecto al que optó contra Cabo Verde y tomará una decisión tras este último entrenamiento.

Una sesión en la que Víctor Muñoz continuó con su proceso específico de recuperación, tras sufrir una nueva lesión muscular el jueves que pospone su debut en el Mundial, sin fecha prevista y dependiendo de lo lejos que llegue España en el torneo.