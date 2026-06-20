Luis de la Fuente y la titularidad de Lamine Yamal: “Lo veréis mañana”

“Lamine Yamal está bien. Es la mejor noticia. Veremos el tiempo que consideremos oportuno. Lo más importante es que está de vuelta y con unas ganas tremendas de hacer algo importante en este Mundial”, dijo en rueda de prensa en la víspera del segundo partido del Mundial.

“Lo de los minutos es una referencia, depende de cómo sea el partido. Las decisiones hay que valorarlas y aceptarlas antes, no una vez pasa el toro, que ahí somos muy valientes”, añadió.

“Lamine está en el punto de pararle para que haga las cosas que hay que hacer a estas alturas del proceso. Tiene ganas de competir y disfrutar jugando al fútbol. Nosotros tenemos la fortuna de verle entrenar y es un lujo verle cómo compite y recuperando la sensación de ser Lamine Yamal. De recuperar esa finura que tiene de nuevo en este momento”, continuó.

“La decisión que tomemos mañana demuestra que siempre priorizamos la salud del futbolista. Claro que es importante que juegue cuantos más minutos mejor, pero pensamos que su aportación sea siempre beneficiosa para el equipo. Si creéis que porque he dicho 60 era para curarme en salud; no sé cuánto va a jugar. Lo veréis mañana”, completó.

Además, catalogó a Lamine Yamal de “genio” en “proceso de formación” con el que hay que evitar comparaciones, como al ser equiparado en la pregunta con los argentinos Leo Messi o Diego Armando Maradona.

“El mayor error sería compararle con nadie. Tiene 18 años y está en proceso de formación. Tiene una madurez futbolística excepcional y por eso es lo que es. Vive la presión con total naturalidad. Y es una gran virtud. Hay que dejarle que siga su camino sabiendo que cada día es más difícil. Este tipo de futbolistas diferentes están preparados para ello. Son genios. Como Dalí, Miguel Ángel… Pero los genios se sienten cómodos en situaciones excepcionales porque para ellos es algo natural. Tenemos que ayudarle si queremos disfrutar de un futbolista con un largo recorrido y un talento excepcional”, comentó.

Luis de la Fuente defendió el nivel de su equipo en los partidos en los que Lamine Yamal no pudo participar.

“Hemos jugado partidos de clasificación sin Lamine, con Baena, y lo hemos hecho fenomenal”, apuntó.

Por otro lado confirmó cambios en el once titular respecto al que eligió ante Cabo Verde de cara a un partido ante Arabia Saudí en el que, a excepción de Víctor Muñoz, aseguró que puede “entrar cualquiera”.

“Dudas no hay. Lo que hay que hacer es analizar y aclarar conceptos. Eso es lo que se trata después de un partido, en la victoria y en la derrota. Siempre desde el espíritu de la mejora. Veremos a ver los cambios si son necesarios, creo que si, algunos. No porque alguien lo haya hecho mejor o peor, porque cada partido demanda cosas diferentes”, contestó.

Uno de esos cambios podría ser la entrada de Dani Olmo.

“Puede ser -novedad en el once titular-. En la base con Rodrigo, Fabían y Pedri no creo que pueda ir mal. Seguro que todas las sensaciones querrían tener este centro del campo. Nuestro planteamiento inicial es ser nosotros, que el balón corra mucho y ser nosotros otra vez. Independientemente de los esquemas, dibujos tácticos o las teorías; yo soy más básico que eso”, valoró.

“Puede ser que Dani Olmo sea uno de los mejores jugadores entre líneas. Tiene una gran facilidad para girarse y darse la vuelta. Un jugador muy poderoso en esas características”, ponderó.

El seleccionador español defendió su decisión de convocar a Víctor Muñoz, quien sufrió una nueva lesión el pasado jueves.

“También pasó con Raphinha -lesionado con Brasil-. El fútbol es esto. La alta competición demanda tantos esfuerzos que pasan estas cosas. Nosotros intentamos buscar lo mejor para los jugadores. Víctor Muñoz no está preparado por una lesión que no tiene que ver con la anterior y le dejamos descansar un poco”, contestó.

Lo de Víctor puede ser que ha vivido muchas emociones, tensión, vienes a un Mundial y no a Ibiza con los amigos. Esta carga seguramente le haya estresado más. En cuanto recupere la calma veremos al Víctor de final de temporada, es jugador que va a ser muy importante para nosotros y para esta competición”, explicó.

Además, aseguró que, a pesar de tener molestias en la rodilla, el central Aymeric Laporte está para ser titular contra Arabia Saudí.

“No os digo la alienación es por respeto a mis jugadores cuando ellos no lo sepan. Laporte está en condiciones de jugar mañana, pero veremos qué decisión tomamos. Ayer y hoy se entrenó con normalidad y no tiene porqué tener ningún inconveniente para jugar mañana”, dijo.