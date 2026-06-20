Pablo Maffeo se despide del Mallorca: "Me voy con la cabeza bien alta"

"Queridos mallorquinistas, toca decir adiós a la que ha sido mi casa durante cinco temporadas. Un lugar que siempre voy a llevar dentro de mi corazón. Me llevo momentos deportivos inolvidables, como la final de Copa, el día de El Sadar o todas y cada una de las noches donde Son Moix, con vuestro apoyo, nos llevaba en volandas y parecíamos invencibles", arrancaba el lateral tras cerrar una etapa de cinco años en la isla.
"Mallorca me ha dado mucho, me ha dado gente que a día de hoy considero familia, unos amigos que lo más difícil de todo en este mundo es que te traten como uno más, y ellos lo hicieron desde el primer momento", continuaba.
"A cada trabajador del club por su trato hacia mí desde el día que llegué. A cada uno de los entrenadores y cuerpo técnico que he tenido durante este tiempo. Y a la afición que nos ha animado siempre, vosotros sois los verdaderos mallorquinistas. Sé que ha habido momentos complicados y duros donde se podrían haber hecho mejor las cosas, pero hasta en las mejores familias hay discusiones, así que por mi parte, a la gente que se haya podido sentir ofendida, le pido mis más sinceras disculpas", manifestaba.
"Me voy con la cabeza bien alta y sin remordimiento de que lo he dado todo en el campo, jugándome la salud en muchos momentos, aunque las cosas a veces no han salido como hubiésemos deseado esta temporada", sentenciaba el nuevo jugador de Olympiakos.