Enzo Giménez, a un paso de dejar Rosario Central por Querétaro

En plena disputa del Mundial de Norteamérica 2026, el mercado de pases se mueve con fuerza y el futuro del paraguayo Enzo Giménez parece estar lejos del “Gigante de Arroyito”. El versátil futbolista de 28 años tiene las valijas casi listas para mudar su fútbol a la Liga MX, ya que los Gallos Blancos de Querétaro avanzaron a paso firme para quedarse con su ficha.

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Según reveló el periodista especializado César Luis Merlo, el club mexicano ya presentó una propuesta formal a Rosario Central para liberar al jugador. Las negociaciones están tan avanzadas que el acuerdo podría cerrarse en cuestión de horas. De no mediar imprevistos, el blindaje para el volante guaraní sería a largo plazo: un contrato por tres temporadas, con opción a una cuarta.

🚨El paraguayo Enzo Giménez, de Rosario Central, a un paso de reforzar a Querétaro. ⬇️https://t.co/OxRzRqjR0u — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 19, 2026

El paso de Giménez por Central: despliegue y vitrina internacional

El oriundo de la ciudad de Luque llegó a Rosario Central con el pase en su poder tras su salida de Cerro Porteño y no tardó en ganar rodaje en el mediocampo “Canalla”. Desde su arribo, el paraguayo logró acumular un total de 51 partidos disputados, en los que anotó 3 goles y aportó una asistencia, destacándose como el socio ideal de Ángel Di María.

Más allá de las estadísticas, se consolidó como un volante mixto de enorme recorrido, sacrificio y temperamento. Además, su etapa en Argentina no solo le dio roce en la siempre física Liga Profesional, sino también pantalla internacional en la Copa Libertadores, un factor clave que terminó de seducir a la directiva de Querétaro para buscar su contratación.

Formado en las inferiores de General Díaz, el futbolista nacido en Luque alcanzó su techo de rendimiento en Cerro Porteño. En el “Ciclón de Barrio Obrero” fue una pieza fundamental para la obtención del Apertura 2020 y el Clausura 2021. Ese gran nivel en su país, sumado a su proceso de selección con la Albirroja Sub-23 en el Preolímpico 2020-