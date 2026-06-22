Messi marca dos goles y es el máximo goleador en solitario de la historia de los Mundiales

Messi comenzó el Mundial 2026 con tres goles menos que Klose, pero logró un triplete frente a Argelia, en la primera jornada, y ha añadido dos nuevos tantos en el estadio AT&T de Arlington, veinte años después de iniciar la cuenta contra Serbia y Montenegro en el Mundial de Alemania.

- Los diez máximos goleadores de la historia de los Mundiales: