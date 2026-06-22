Una tormenta con aviso de "vientos destructivos" para el entrenamiento de España

“Servicio Meteorológico Nacional: AVISO DE TORMENTA ELÉCTRICA SEVERA vigente en esta zona hasta las 18:45 h (EDT) por vientos destructivos de hasta 129 km/h. Refúgiate inmediatamente en un edificio resistente y mantente alejado de las ventanas. Los objetos arrastrados por el viento pueden ser mortales para quienes estén al aire libre o sin protección”, fue el mensaje.

Sin embargo, los futbolistas saltaron al césped, donde solo pudieron trabajar 20 minutos debido a la intensa lluvia y a las descargas eléctricas, siguiendo el protocolo de actuación.

“Los jugadores y el personal deben resguardarse en los vestuarios si se detectan rayos a una distancia de 10 millas (16 kilómetros). La actividad no podrá reanudarse hasta que los rayos se encuentren a más de 10 millas de distancia y hayan transcurrido 30 minutos consecutivos sin que se registre ninguna descarga eléctrica”, señala dicho protocolo.

Por ello, los internacionales que dirige Luis de la Fuente se refugiaron en el gimnasio, donde continuaron su preparación de cara al partido frente a Uruguay correspondiente a la última jornada del Grupo H del Mundial, que lidera España con cuatro puntos.