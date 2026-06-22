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22 de junio de 2026 a la - 22:41

Temporal destroza viviendas, echa árboles y columnas en área rural de Capitán Bado

Una vivienda destruida como consecuencia del temporal en Capitán Bado.
Una vivienda quedó completamente destruida por el temporal en Capitán Bado, dejando escombros esparcidos por el suelo.

Ráfagas de vientos fuertes que se registraron este lunes, provocaron destrozos en una comunidad rural de Capitán Bado, según informaron las autoridades.

Por Eder Rivas

Los fuertes vientos registrados durante la jornada lluviosa de este lunes en la zona de Capitán Bado, derivaron en severos daños a algunas viviendas que quedaron destechadas; además se reportó caída de árboles y columnas como consecuencia del fenómeno climatológico.

Según un primer balance de las autoridades, son 8 las viviendas que quedaron seriamente dañadas como consecuencia del temporal; el hecho ocurrió en la colonia Mariscal López, tercera zona, a unos 20 km del casco urbano de Capitán Bado, Departamento de Amambay.

Un informe de la Comisaría 4ta. de Capitán Bado, detalló que las viviendas de 8 familias sufrieron daños como pérdida total del techo y parte de las paredes; el evento que no dejó heridos dejó además a su paso, árboles caídos al igual que algunas columnas de la ANDE, dejando sin energía eléctrica a usuarios de la zona afectada, según el informe.

Una vivienda de Capitán Bado presenta serios daños tras un temporal.
Una vivienda de Capitán Bado presenta serios daños tras un temporal.

¿Qué medidas tomarán las instituciones?

El gobernador de Amambay Juan Acosta (ANR), informó que un equipo de su institución a su cargo, trabaja en el levantamiento de datos, pero teniendo en cuenta los primeros números ya fue gestionada la asistencia para los damnificados; en ese sentido señaló que este martes estarán presentes en la zona integrantes de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para empezar a ejecutar la asistencia prevista.

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