Temporal destroza viviendas, echa árboles y columnas en área rural de Capitán Bado

Los fuertes vientos registrados durante la jornada lluviosa de este lunes en la zona de Capitán Bado, derivaron en severos daños a algunas viviendas que quedaron destechadas; además se reportó caída de árboles y columnas como consecuencia del fenómeno climatológico.

Según un primer balance de las autoridades, son 8 las viviendas que quedaron seriamente dañadas como consecuencia del temporal; el hecho ocurrió en la colonia Mariscal López, tercera zona, a unos 20 km del casco urbano de Capitán Bado, Departamento de Amambay.

Un informe de la Comisaría 4ta. de Capitán Bado, detalló que las viviendas de 8 familias sufrieron daños como pérdida total del techo y parte de las paredes; el evento que no dejó heridos dejó además a su paso, árboles caídos al igual que algunas columnas de la ANDE, dejando sin energía eléctrica a usuarios de la zona afectada, según el informe.

¿Qué medidas tomarán las instituciones?

El gobernador de Amambay Juan Acosta (ANR), informó que un equipo de su institución a su cargo, trabaja en el levantamiento de datos, pero teniendo en cuenta los primeros números ya fue gestionada la asistencia para los damnificados; en ese sentido señaló que este martes estarán presentes en la zona integrantes de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para empezar a ejecutar la asistencia prevista.

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