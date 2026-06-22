Selección Paraguaya
22 de junio de 2026 a la - 22:11

Paraguay ajusta detalles para la final ante Australia

Gustavo Caballero (25 años) y Damián Bobadilla (24) ya entrenaron con todo el plantel.
Gustavo Caballero (25 años) y Damián Bobadilla (24) ya entrenaron con todo el plantel.

La Albirroja cumplió una nueva jornada de entrenamientos en San José, California, y ya concentra toda su atención en el decisivo compromiso frente a Australia por la última fecha del Grupo D del Mundial 2026.

Por David Rolón

Gustavo Alfaro analiza variantes para suplir la ausencia de Miguel Almirón y recuperar a los futbolistas que llegan con molestias físicas.

La selección paraguaya completó este lunes su tercer entrenamiento luego de la valiosa victoria por 1-0 sobre Turquía, resultado que le permitió recuperar terreno en el Grupo D y llegar con posibilidades concretas de clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

Mauricio pasa por el pasillo para la carrera baqueta por su cumpleaño 25.
Mauricio pasa por el pasillo para la carrera baqueta por su cumpleaño 25.

La práctica se desarrolló en el complejo universitario Spartan Soccer Complex de San José, California, donde el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro continúa ajustando detalles para el encuentro frente a Australia, programado para el próximo jueves a las 19:00 hora local (23:00 de Paraguay) en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

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La misión para la Albirroja será compleja. Australia ha demostrado ser un equipo intenso, ordenado y físicamente poderoso, por lo que Paraguay deberá neutralizar sus principales fortalezas sin perder la identidad que le permitió reaccionar y vencer a Turquía en la segunda fecha.

Miggy Almirón, Alex Arce y Motorcito Cubas en el entrenamiento de esta tarde en California.
Miggy Almirón, Alex Arce y Motorcito Cubas en el entrenamiento de esta tarde en California.

En cuanto al estado del plantel, Ramón Sosa volvió a trabajar de manera diferenciada mientras continúa con su proceso de recuperación. En contrapartida, Gustavo Caballero y Damián Bobadilla se reintegraron a las tareas grupales y evolucionan favorablemente de sus respectivas molestias.

La principal incógnita para Alfaro sigue siendo la sustitución de Miguel Almirón, quien no podrá estar presente debido a la suspensión que arrastra tras su expulsión frente al conjunto turco.

Entre las alternativas que maneja el seleccionador aparecen Gustavo Caballero, si logra recuperarse plenamente, para aportar velocidad y profundidad por los costados; Damián Bobadilla, una opción que reforzaría la contención en la mitad de la cancha; y Mauricio, que también se perfila como una variante con características ofensivas para acompañar a Julio Enciso e Isidro Pitta.

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Por el momento, el resto de la estructura del equipo se mantendría sin modificaciones respecto al once que consiguió la victoria en Santa Clara.

Otro aspecto que sigue de cerca el cuerpo técnico es la situación disciplinaria. Varios futbolistas llegan al cierre de la fase de grupos con una tarjeta amarilla acumulada: Juan Cáceres, Diego Gómez, Junior Alonso, Álex Arce y Matías Galarza.

Con la clasificación en juego y la ilusión intacta, Paraguay afronta una semana decisiva en la que buscará dar un nuevo paso adelante en su regreso a los Mundiales después de 16 años de ausencia.

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