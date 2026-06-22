Trabajadores de prensa se pronuncian tras la revocación de credenciales de la FIFA

La decisión de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) de revocar la acreditación del periodista paraguayo Jorge “Chipi” Vera para la cobertura del Mundial de Fútbol 2026 desató la reacción de asociaciones de periodistas.

La FIFA argumentó que la sanción se debió a “repetidos ataques personales y comentarios despectivos dirigidos a oficiales de la FIFA” emitidos por el comunicador del Grupo ABC.

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Ante este escenario, tanto el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) como el Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay (CPDP) emitieron comunicados. Las organizaciones sostienen que esta situación sienta un precedente contra el libre ejercicio del periodismo y exigieron de forma unánime una revisión del castigo.

El SPP denuncia censura y golpe al derecho al trabajo

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) expresó rechazo y tildó el hecho como una “vergonzosa censura”. Si bien el gremio reconoció que los organizadores de un megaevento deportivo tienen la potestad de fijar normas de conducta, remarcaron que estas regulaciones internas jamás pueden pisotear derechos fundamentales como el derecho al trabajo, la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo.

“Esta medida vulnera el derecho del colega a ejercer su trabajo y constituye un grave precedente contra la libertad de expresión y la libertad de prensa”, sentenció el sindicato.

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Ante esto, el sindicato instó formalmente a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y a la Conmebol a interceder ante la FIFA para restituir el pase de Vera. Asimismo, adelantaron que denunciarán el caso ante la Federación Internacional de Periodistas (FIP) para activar mecanismos de solidaridad y presión internacional.

Periodistas deportivos piden concordia

Por su parte, la Comisión Directiva del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay (CPDP) se reunió en sesión extraordinaria y resolvió por unanimidad solidarizarse con Vera.

Los comentarios descalificadores ocurrieron durante la cobertura del partido mundialista entre las selecciones de Paraguay y Turquía. El gremio resalta que, al existir un arrepentimiento público y explícito por parte del afectado, corresponde que la FIFA revise la sanción.

“Habiendo el señor Vera reconocido su equivocación y solicitado las disculpas correspondientes, el CPDP solicita la revisión de la determinación adoptada. El fútbol nos une y debe ser un factor de entendimiento”, argumentó la agrupación.

En ese sentido, hizo un llamado a la concordia entre los organizadores y los trabajadores de los medios de comunicación que cubren el Mundial de Futbol 2026.