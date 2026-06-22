Lo que dice el Tribunal Discriplinario de la APF sobre la revocación de credencial de la FIFA

Tras confirmarse que la FIFA le revocó la credencial para el Mundial 2026 por supuestos “repetidos ataques personales y comentarios despectivos dirigidos a oficiales de la FIFA” durante el polémico partido entre Paraguay y Turquía, el presidente del Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Raúl Prono, habló con ABC.

El representante de la APF defendió la potestad del organismo internacional para aplicar el derecho de admisión y sancionar de forma directa a los periodistas en un torneo como el Mundial. Prono calificó las expresiones vertidas como un “error” que obligatoriamente acarrea consecuencias administrativas inmediatas.

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Prono desmarcó la organización de la Copa del Mundo del concepto de “servicio público”. Explicó que tanto la FIFA, la Conmebol como la propia APF operan legalmente como asociaciones civiles privadas que administran sus propios reglamentos internos de comportamiento, aplicables tanto dentro como fuera de la cancha.

“La FIFA responde con el mismo criterio e instante con que respondería a cualquier insulto de un jugador dentro de la cancha de fútbol. No es un espectador común de gradería; él es un periodista acreditado y cumple otro rol dentro de esta dinámica. La FIFA no puede permitir que un profesional insulte con ese tipo de expresiones a sus autoridades por las circunstancias de un partido”, sentenció el titular del tribunal.

Prono argumentó que la diferencia entre reclamar en el palco de las autoridades y utilizar el micrófono de un medio oficial es meramente “una diferencia de grado, no de esencia”.

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Remarcó que los códigos de conducta están firmados de antemano y que, al traspasarse esos límites, el comunicador debe “hacerse cargo y estar en condiciones de cumplir la condena”.

La disculpa oportuna como única vía de revisión

El presidente del Tribunal de la APF destacó el hecho de que “Chipi” Vera haya reaccionado de manera madura emitiendo un pedido de disculpas público y reconociendo el exceso emocional

“Yo creo que él se disculpó a tiempo, de verdad, por todo esto que pasó. Es probable que la FIFA cambie de actitud y suavice la medida por esta disculpa pronta y oportuna que tuvo el Chipi, pero eso ya es algo que se tendrá que ver con el correr de los días en las esferas internacionales”, acotó.

Finalmente, el directivo cerró el debate rechazando que la sanción configure un acto de “violencia verbal” o censura totalitaria. Insistió en que las normas de convivencia son esenciales para que el espectáculo del fútbol funcione.