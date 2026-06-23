EE.UU. permitirá a selección de Irán entrar al país dos días antes de su próximo partido

"Para el tercer partido del equipo iraní en Seattle, programado para el 26 de junio, se ha autorizado al equipo a ingresar a Estados Unidos dos días antes del encuentro", explicó en un comunicado remitido a EFE un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.

El anuncio llega después de que la FIFA prometiera a Irán que para su tercer partido contarían con mayor margen para ingresar al país desde México, a donde el equipo que dirige Amir Ghalenoei tuvo que trasladar su campamento base (inicialmente previsto en Tucson, Arizona) debido a la guerra iniciada contra la república islámica por EE.UU. e Israel en febrero.

Tras el traslado de campamento, la Administración Trump anunció estrictas condiciones de entrada y salida para los iraníes, cuyos tres partidos de la fase de grupos se juegan en la costa oeste de EE.UU.

Para el segundo partido del equipo, disputado en Los Ángeles contra Bélgica el pasado domingo, la Federación Iraní de Fútbol (FFI) había solicitado entrar dos días antes para poder aclimatarse y descansar, una petición que les fue denegada por el Gobierno Federal.

En todo caso, pese a la relajación de limitaciones anunciada hoy para la entrada del equipo en territorio estadounidense, Seguridad Nacional ha dicho que mantiene el estricto protocolo para que el conocido como 'Team Melli' abandone EE.UU. tras el pitido final en Seattle.

"El equipo de Irán deberá abandonar el país el mismo día que finalice el partido. Las medidas de seguridad y los protocolos generales se mantienen sin cambios. Seguimos comprometidos a garantizar el torneo más seguro posible para los jugadores, el personal y los aficionados por igual", concluye el comunicado del portavoz de Seguridad Nacional.

Antes de que arrancara el Mundial el Gobierno Trump ya denegó a parte del personal técnico de la selección iraní un visado para entrar en EE.UU. argumentando que están vinculados a la Guardia Revolucionaria.

Irán jugará el próximo viernes en Seattle contra Egipto en partido de la tercera jornada del Grupo G, clave para determinar qué equipos de esta zona pasarán a dieciseisavos de final.