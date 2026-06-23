México se mide con República Checa en busca de mantener su paso perfecto

Después de vencer por 2-0 a Sudáfrica y por 1-0 a Corea del Sur, los mexicanos tienen asegurado el primer lugar de su zona, lo cual les garantiza jugar los dieciseisavos de final en el estadio Azteca.

El seleccionador, Javier Aguirre, tendrá de regreso en la alineación al defensa central César Montes, suspendido tras su expulsión en el partido frente a Sudáfrica, lo cual implicará cambios en la alineación.

Es probable que Aguirre envíe al banquillo al centrocampista Brian Gutiérrez, ya que está amonestado, y así el seleccionador evitará el riesgo de que reciba otra tarjeta amarilla y quede fuera de la siguiente fase.

A diferencia de México, los checos necesitan ganar para clasificarse a la ronda de los 32 mejores. Perdieron con Corea y empataron con Sudáfrica, lo cual los obliga a sumar tres unidades para saltar al segundo lugar del grupo o terminar tercero con cuatro unidades.

Para lograr su objetivo, el equipo del seleccionador Miroslav Koubek tendrá que ocasionarle a México su primera derrota en un Mundial en el Estadio Azteca, un reto complicado que los europeos buscarán materializar con su buen fútbol aéreo y su efectividad en jugadas a balón parado.

El delantero Patrik Shick, del Bayer Leverkusen de la Bundesliga, liderará el ataque de un equipo que tendrá como bujía del medio campo a Tomas Soucek, jugador del West Ham inglés.

Koubek saldrá a proponer el duelo, pero atento a no dejar espacios atrás, por los cuales México podría ser letal con su delantera, encabezada por Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

En el otro partido de la tercera y última fecha del Grupo A, a jugarse en Monterrey, Corea, que suma un triunfo y una derrota, se enfrentará a Sudáfrica, que tiene un empate y un revés.

México: Raúl Rangel; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Obed Vargas, Gilberto Mora; Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado.

República Checa: Matej Kovar; Tomas Hole, Robin Hranac, Vladimir Coufal, Ladislav Krejci; Vladimir Darida, Lukas Cerv, Michal Sadilek, Alexandr Sojka; Adam Hlozer, Patrik Schik.

Árbitro: Yael Falcón, de Argentina.

Estadio: Ciudad de México, conocido como Azteca, situado a 2.240 metros sobre el nivel del mar.

Hora: 19:00 local (01:00 GMT del jueves).