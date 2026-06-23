Oyarzabal: “¿Infravalorado? Estoy aburrido de esa pregunta”

“¿Infravalorado? Estoy aburrido de esta pregunta. Me vale lo que me digan mis compañeros, el cuerpo técnico... Sabemos cómo funciona el mundo del fútbol. Es normal que se hable, pero no le doy vueltas", dijo en rueda de prensa.

"Me da igual -sobre que su nombre aparezca en la prensa internacional-. No me preocupa lo más mínimo. No voy a perder tiempo en centrarme en eso. Cuando uno lo hace mal, lo sabe. No hace falta que nadie me lo diga. Si alguien me lo tiene que decir, me lo dice aquí dentro. Y cuando las cosas van bien, lo mismo", añadió.

Un Oyarzabal que aseguró estar bien tras sufrir unas molestias en la rodilla derecha.

"Estoy bien. Tengo molestias, pero como todos. Todo el mundo tiene algo que hay que cuidar un poco más. El otro día no sabía muy bien qué iba a tener, pero fue bien", explicó.

"Por mi parte quiero jugar. Quiero tener todos los minutos posibles, pero yo me encuentro bien", completó.

Molestias que sufrió antes del partido contra Arabia Saudí. A pesar de ello, jugó los primeros 45 minutos y marcó un doblete.

"No sé si son los 45 minutos más redondos de mi carrera. Tuve suerte de que el balón me cayese en esas dos ocasiones. Quiero pensar que he tenido más partidos en los que haya estado a ese nivel", declaró.

Goleada 4-0 ante Arabia Saudí que hace que a España le valga la victoria ante Uruguay en la última jornada e incluso el empate, si Cabo Verde no gana de cuatro goles o más a Arabia Saudí, para certificar su clasificación a dieciseisavos como primera de grupo.

Este primer puesto haría evitar, en un alto porcentaje y a la espera de resultados, a Argentina en la primera eliminatoria. Aún así, Oyarzabal no piensa en ello.

"Es inevitable tenerlo en mente y verlo. Queda mucho y no depende de nosotros. Hasta que no esté todo decidido hay que esperar", declaró.