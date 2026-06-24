2-1. Bosnia domina la primera parte ante el empuje de Catar

Redacción deportes, 24 jun (EFE).- Bosnia y Herzegovina, con goles de Kerim Alajbegovic y otro de Sultan Al-Brake en propia puerta, gana al descanso a Catar, que recortó distancias a los 42 minutos por medio de su capitán, Hassan Al-Haidos, en el partido correspondiente a la tercera y última jornada del Grupo B.