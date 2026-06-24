Alfaro pide igualdad ante sanción a Almirón por taparse la boca al hablarle a un turco

"Ya pasó y listo. Nosotros lo aceptamos, es un reglamento. Por suerte le dieron una fecha. Ojalá que sigamos adelante y tengamos disponible a Miguel si tenemos la oportunidad de seguir adelante", dijo el argentino en una rueda de prensa previa al encuentro contra Australia en el Estadio de la Bahía de San Francisco.

El técnico quiso dar por finalizada la polémica afirmando que lo único que reclama son igualdad de condiciones para todos los equipos.

"Nosotros no nos queremos meter en ninguna polémica (...) Yo no soy juez para juzgar si está bien o si está mal. Yo lo único que reclamo, reclamé siempre y pedí siempre en todo momento, son igualdad de condiciones", zanjó.

La respuesta surgió tras ser preguntado por los medios acerca del incidente que ocurrió ayer en el encuentro entre Inglaterra-Ghana, en el que el árbitro decidió no expulsar a Jude Bellingham, quien se cubrió mientras le hablaba al ghanés Jordan Ayew.