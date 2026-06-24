Ancelotti apuesta da entrada a Rayan por Raphina contra Escocia

Rayan será el reemplazo Raphina, pese a que durante la semana también sonó con fuerza el nombre de Gabriel Martinelli para partir desde la derecha.

El delantero del Bournemouth fue precisamente el jugador elegido por el técnico italiano para salir al terreno de juego por el extremo del Barcelona, que sufrió una lesión ante Haití y no se espera que esté disponible hasta octavos de final.

Brasil formará con Alisson; Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Danilo; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Vinícius Júnior, Raphinha y Matheus Cunha.

En Escocia, los titulares serán Angus Gunn; Nathan Patterson, Scott McKenna, Jack Hendry, Andy Robertson; John McGinn, Kenny McLean, Lewis Ferguson, Scott McTominay,y Ben Gannon Doak.

El Hard Rock Stadium de Miami será escenario del encuentro a partir de las 18:00 hora local (22:00 GMT), que decidirá el grupo C.