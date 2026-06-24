El Aeropuerto de Miami bromea con una 'alerta ovni' en el Escocia-Brasil

"La Administración Federal de Aviación acaba de emitir una restricción oficial del espacio aéreo para el partido de esta noche entre Escocia y Brasil debido a informes de... actividad aérea inusual en la región", dijo el aeropuerto en la red social X.

Acompañó el mensaje con la foto de un platillo volante sobre el aeropuerto, además de un emoticono de un ovni.

Este fenómeno se hizo viral en los últimos días en las redes sociales después de que una vidente brasileña dijo en televisión que había soñado la aparición de extraterrestres durante el encuentro entre la Canarinha y Escocia en el Hard Rock Stadium, que comenzará a las 18.00 hora local (22.00 GMT).

Las redes sociales se contagiaron rápidamente de sus declaraciones, publicando todo tipo de montajes y teorías al respecto.

El encuentro de este miércoles definirá el Grupo C del Mundial. Brasil llega a la tercera y última jornada con 4 puntos y un +3 de diferencia de goles, mismos que Marruecos, quien tiene un +1. Escocia aparece detrás con tres enteros.

En caso de victoria, los escoceses harían historia con su primera clasificación a la segunda ronda de un Mundial en ocho participaciones, mientras que si empatan o pierden deberán mirar al resto de grupos para acceder como uno de los mejores terceros.

Haití, ya eliminado, cierra el grupo sin puntos.