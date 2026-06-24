El dilema de Raúl de Tomás

Hace un año, sin sitio en el esquema de Iñigo Pérez, Raúl de Tomás decidió marcharse cedido al Al-Wakrah en busca de minutos para tratar de recuperar su mejor nivel, volver a sentirse importante y recobrar la confianza. Sin embargo su paso por el equipo de Catar se resume en trece partidos oficiales, solo tres de titular, y tres goles con 431 minutos de juego.

Una lesión a principios de este 2026 precipitó su salida y, en febrero, se rescindió el contrato. Cinco meses después el internacional español tiene que volver al Rayo aunque su continuidad en la plantilla que dirigirá Beñat San José es una incógnita.

Desde su regreso al Rayo en 2022 Raúl de Tomás apenas ha tenido continuidad y, hasta su marcha a Catar, solo disputó 50 partidos en tres campañas, de las cuáles en la última, la 2024/2025, solo jugó tres.

Con ese pobre balance numérico, sin continuidad y con dudas sobre su rendimiento y estado físico, las incógnitas sobre si la próxima temporada vestirá la camiseta franjirroja son cada vez mayores.

Como delanteros, el Rayo tiene en la actualidad a Randy Nteka, Sergio Camello y el brasileño Alemao. Además, Jorge de Frutos también puede actuar como ariete, por lo que Beñat San José dispone ahora mismo de cuatro efectivos para su ataque aunque no se descarta la incorporación de uno más para complementar la parcela ofensiva.