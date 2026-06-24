El presidente de RDC felicita a De la Espriella por su triunfo en los comicios de Colombia

Tshisekedi trasladó a De la Espriella sus más "sinceras y cálidas felicitaciones" y sus "deseos de éxito", según un comunicado de la Presidencia congoleña publicado a última hora del martes en su cuenta de la red social X.

El jefe de Estado congoleño expresó su "compromiso de fortalecer la cooperación" entre la RDC y Colombia en "diversos sectores de interés común".

Además, manifestó su confianza en que "el ascenso del presidente De la Espriella al liderazgo de Colombia contribuya al progreso y bienestar del pueblo colombiano".

Curiosamente, Tshisekedi dio la enhorabuena al político ultraderechista pocas horas antes del partido que las selecciones de fútbol de los dos países disputaron en el Mundial en Guadalajara (México), que se saldó con victoria del conjunto colombiano por 1-0.

Colombia sigue esperando los resultados definitivos de las elecciones presidenciales del domingo en las que, según el conteo provisional, ganó por un estrecho margen De la Espriella, cuyo tiunfo aumentaría la influencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la región.

El ultraderechista obtuvo 12,9 millones de votos (49,66 %) frente a los 12,7 millones (48,7 %) del candidato izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el actual partido gobernante.