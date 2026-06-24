Grimaldo, sobre su posible fichaje por el Atleti: “Hay conversaciones, pero nada oficial”

“Está claro que hay conversaciones, hemos hablado, pero nada oficial. Entonces veremos en los próximos días lo que pasa”, valoró en declaraciones en el canal de ‘Twitch’ de Ibai Llanos, después de que Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, publicara que ya hay acuerdo verbal entre los clubes y el jugador para su transferencia al conjunto del Metropolitano.

Grimaldo también expuso que le gusta el Atlético de Madrid. “Siempre lo he dicho. Eso no es una noticia nueva”, apuntó el lateral, que ha jugado los últimos tres cursos en el Bayer Leverkusen, con un total de 145 partidos, con 30 goles y 45 asistencias.

El internacional español en 14 ocasiones, ahora concentrado con la selección en la localidad estadounidense de Chattanooga (este miércoles viajan a México para el duelo de la tercera jornada del Mundial 2026 ante Uruguay en Guadalajara), es el objetivo actualmente del Atlético de Madrid para reforzar el lateral izquierdo.

Grimaldo, de 30 años, también jugó en el Benfica entre 2016 y 2023, con un total de 302 encuentros, con 27 goles y 66 pases decisivos.