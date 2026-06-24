Hervé Renard: "Cuando las situaciones son difíciles hay que estar también a la altura"

"Es un momento muy difícil para esta selección, pero son cosas que pasan a veces en el fútbol, este es un momento en el que tenemos que estar fuertes para intentar terminar este Mundial de la mejor manera posible", apuntó, a falta de un día para el duelo que jugará ante Países Bajos en Kansas City.

En ese sentido, pidió que cada uno se haga responsable de lo hecho hasta el momento para poder terminar la competencia de la mejor manera posible.

"Creo que el fútbol nos pide tener orgullo. Incluso cuando las situaciones son difíciles hay que estar a la altura de los eventos, aunque sea para uno mismo. Creo que hay que ser digno hasta el final y espero que podamos tener esa dignidad y eso orgullo mañana frente a un equipazo como es Países Bajos", enfatizó Renard.

Por otra parte, al ser consultado sobre la posibilidad de seguir siendo seleccionador de Túnez, el director técnico francés dijo que primero hay que concentrarse en el encuentro de este jueves y luego hacer un balance.

"Yo estoy abierto a cualquier debate, cualquier discusión, cualquier comunicación para el proyecto, pero hoy esto no es lo importante", sostuvo.

Y agregó: "Más que pensar en lo que va a pasar después conmigo me centro en este último partido e intentar hacer algo. Sabemos que puede parecer difícil hacer algo en ese partido, pero es posible".

Finalmente, Renard destacó el fútbol de Túnez, recordó que selló la clasificación a las tres últimas Copas del Mundo y apuntó que en el último torneo Maurice Revello la selección sub-20 disputó la final. "Eso prueba que hay jóvenes con calidad", indicó el director técnico.

Renard asumió al frente de la selección de Túnez en medio de la Copa del Mundo, luego de que la federación de ese país despidiera a Sabri Lamouchi tras la derrota por 5-1 ante Suecia.

En su segundo encuentro, los africanos perdieron por 0-4 ante Japón, resultado que los dejó últimos en un grupo que Países Bajos y los de Hajime Moriyasu lideran con cuatro unidades cada uno, mientras que Suecia suma tres.

Este jueves, Túnez y Países Bajos se enfrentarán en el estadio de Kansas City desde las 18:00 hora local (23:00 GMT).