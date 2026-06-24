Jean-Joseph, el Beckenbauer de Haití que protagonizó primer caso de dopaje en un Mundial

Nacido el 1 de junio de 1948 en la ciudad de Cabo Haitiano (norte), Jean-Joseph, conocido como 'Ti nès', fue una de las glorias del fútbol haitiano en los años 70 y 80 del siglo pasado.

Con su positivo, que coincidió con la primera y hasta ahora única participación de Haití en un Mundial, el defensa Jean-Joseph pasó de ser un símbolo de orgullo nacional a ser encarcelado durante dos años en su país natal, bajo la dictadura de Jean Claude Duvalier (1971-1986), un episodio que lo marcó de por vida.

Entre 1972 y 1980 disputó catorce partidos de clasificación para la Copa del Mundo. Además, fue capitán de la selección nacional en el Mundial de Alemania Federal (1974), dirigida entonces por Antoine Tassy, donde sufrió tres derrotas consecutivas contra Italia, Argentina y Polonia.

Considerado como uno de los mejores defensas de toda la historia del fútbol haitiano, ganó el Campeonato de Naciones de la Concacaf con su selección en 1973 y quedó subcampeón de la misma competición en 1971; además, a nivel de clubes, militó en las filas del Association Sportive Capoise, en el norte de Haití, y en el Violette Athlétique Club (VAC), en Puerto Príncipe.

También jugó en 1978 con el Chicago Sting en la Primera División de Estados Unidos y Canadá (NASL, por sus siglas en inglés).

Tras su carrera como futbolista fue miembro del cuerpo técnico del VAC, con el que ganó la Copa de Campeones de la Concacaf en 1984.

Tras disputar en el Estadio Olímpico de Munich (Alemania) el primer partido de Haití en Mundial de 1974, un encuentro contra Italia que la selección caribeña perdió por 3-1, Jean-Joseph dio positivo de efedrina, un hecho que le marcó durante toda su carrera.

Por temor a represalias, quiso solicitar asilo en Alemania, pero antes de que pudiera hacerlo fue detenido por la fuerza en el hotel y posteriormente repatriado a Haití, donde fue encarcelado durante dos años.

Posteriormente fue reintegrado a la selección nacional, con la que volvió a jugar antes del Mundial de Argentina de 1978 e incluso disputó un partido en 1980 antes del Mundial de España de 1982.

El positivo por dopaje de la leyenda dejó un recuerdo en la sociedad haitiana, aunque tras el caso de Jean-Joseph el Gobierno tardó 45 años en crear un organismo encargado de luchar contra el dopaje en el deporte.

La instauración de esta entidad, creada mediante un decreto presidencial del 17 de enero de 2019, se tomó después de que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) amenazara al país caribeño con excluirlo de todas las competiciones internacionales.

"El dopaje es una cuestión que el Estado haitiano se toma muy en serio. Es muy importante para proyectar a nuestros atletas en la escena internacional. Por eso, el Estado haitiano ha creado una comisión nacional antidopaje en el deporte", señaló a EFE la exministra de Deportes de Haití, Niola Lynn Sarah.

En un documental sobre la vida de esta leyenda nacional, el exfutbolista y exentrenador haitiano Ernst Jean Baptiste lo describió como "uno de los mejores jugadores con los que he tenido la oportunidad de codearme".

"Era un jugador extraordinario. Lo que se llama un líbero con encanto", añadió acerca de Jean-Joseph, fallecido el 14 de agosto de 2020, a los 72 años, a causa de un infarto.

Para Patrice Dumond, exsenador y gran conocedor del fútbol haitiano, Jean-Joseph fue "la técnica en su máxima expresión".

Es el "Franck Beckenbauer haitiano", destacó Dumond al compararle con el fallecido futbolista, entrenador y dirigente deportivo alemán y considerado uno de los mejores futbolistas de la historia.

El deceso del exfutbolista y exentrenador representó la pérdida de un símbolo de identidad para Haití, que en noviembre pasado logró su segunda clasificación para un Mundial, tras vencer a Nicaragua por 2-0 en la última jornada del Grupo C de las eliminatorias.

"La muerte de Ernst Jean-Joseph nos ha afectado a todos. Es un referente del fútbol haitiano", subrayó la exministra de Deportes a EFE.

Jean-Joseph, y sus compatriotas y colegas Philippe Vorbe, Manno (Emmanuel) Sanon, Wilner Piquant, Guy St-Vil y Marion Léandre "resuenan con orgullo en la memoria colectiva del fútbol y del pueblo haitiano en general", añadió.