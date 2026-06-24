Jordy Caicedo entiende la decepción y asegura que trabajan de forma "inagotable"

"Nos sentimos muy decepcionados. Como todo el Ecuador, a estas alturas, pensábamos estar clasificados, pero somos un grupo con mucho optimismo", señaló este miércoles el atacante del Huracán en la rueda de prensa previa al decisivo encuentro contra Alemania.

Caicedo recordó que han dominado y creado ocasiones en los dos primeros partidos del Grupo E, pese a que no han celebrado aún ningún gol, y, en este sentido, confía en que cuando marquen el primero, vendrán el resto de goles.

"Hemos trabajado mucho el tema de la definición y la concentración. Somos delanteros y en cuanto entre el primer gol, llegará el resto", expresó, al tiempo que defendió que el nivel de exigencia del grupo es "máximo".

Por otro lado, reconoció los sacrificios que han hecho muchos de sus compatriotas para viajar hasta Norteamérica y poder ver a su selección sobre el campo y les pidió que no dejen de confiar, aunque el rival sea la todopoderosa Alemania, tetracampeona del mundo.

"Estamos haciendo un trabajo inagotable (...) Nos mueve el trabajo, la fe y el día de mañana será un gran día para todos", vaticinó.

También brindó elogios al cuerpo técnico liderado por el argentino Sebastián Beccacece, uno de los grandes señalados por los dos tropiezos en las dos primeras jornadas, por darles las herramientas necesarias para desarrollar su juego.

"Hoy por hoy, dependemos de nosotros mismos, debemos sacar nuestro carácter y decidir un poco más (arriba) para dar esa alegría. Vamos a enfrentar a una selección cuatro veces campeona del mundo, pero tenemos un gran equipo y un gran grupo, estamos unidos", destacó.

La selección de Ecuador está obligada a ganar para tener opciones de clasificación, mientras que Alemania jugará con la tranquilidad de tener asegurado el billete a dieciseisavos de final como líder del grupo, tras barrer a Curazao (7-1) y remontar ante Costa de Marfil (2-1).