Kevin Pina anota el gol más rápido y desde mayor distancia de la segunda jornada

La tecnología integrada en el balón destacan métricas clave de rendimiento. Esos datos recogen la velocidad de los disparos y la distancia de los goles, ofreciendo una visión general de la eficacia en la definición y de la precisión en los lanzamientos de larga distancia en los últimos partidos disputados.

Kevin Pina registró el gol más rápido de la segunda jornada con una velocidad de 125,2 km/h, seguido muy de cerca por Nuno Mendes con 125,1 km/h frente a Uzbekistán. Otros tres goles superaron los 118 km/h, lo que refleja una elevada y constante velocidad de disparo durante esta ronda.

El gol de Pina desde 30,8 metros es el más lejano registrado en la segunda jornada. Los demás goles de la clasificación se sitúan entre 22,2 y 24,8 metros, lo que pone de manifiesto la frecuencia con la que se siguen marcando goles desde larga distancia.