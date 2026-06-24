Laporte: “Nuestra idea es ser primeros, no jugamos para perder o empatar”

“Cada partido va cambiando el cuadro. Sabemos que nuestra idea es ser primeros. No jugamos para perder o empatar. Lo que pueda ser o no depende de otras selecciones. Nosotros nos centramos en lo nuestro, da igual quién toque”, señaló en rueda de prensa.

Un último partido de la fase de grupos ante una Uruguay dirigida por Marcelo Bielsa, quien le hizo debutar en el Athletic Club y para el que “solo” tiene “buenas palabras”.

“Todavía nos queda para examinarlos más en profundidad. Lo importante es jugar nuestro fútbol. Ellos se lo juegan todo, veremos cómo salen. Tenemos que fijarnos en nosotros, no tanto en ellos. Es verdad que tenemos que tener referencias, pero somos capaces de hacer un buen partido y ganarlo”, analizó sobre Uruguay.

Laporte encarará el partido “bien” tras sufrir unas molestias en la rodilla.

"Me encuentro bien. En el minuto 80 contra Cabo Verde tuve un golpe que me dolió y tenía dudas. Al final, pude entrenar y esta semana también. Estoy bien", aseguró.

Además, el defensa de la selección española, entendió las críticas tras empatar ante Cabo Verde (0-0) en el debut y confía en repetir la versión del segundo encuentro, la goleada (4-0) contra Arabia Saudí.

Repetir la versión del partido ante Arabia: "Ojalá sea así. Sabéis lo que podemos dar en un campo de fútbol. Nos representa más lo que se vio en el segundo partido, pero en el primero tuvimos el balón y nos faltó el gol. En el segundo partido hemos sido más España", declaró.

“Entendí las críticas tras Cabo Verde. Lo mismo que internamente no estábamos contentos nosotros, somos los primeros interesados en ganar. Pero bueno, es entendible. Nosotros también nos frustramos cuando no salen las cosas”, apuntó.

Por otro lado habló sobre su compañero en el Athletic Club y en la selección española, Nico Williams, quien ha sufrido durante la temporada por una pubalgia.

“Él mismo ha dicho que ha sido una temporada difícil, se ha perdido muchos partidos. Pero está entrenando y se ve que va a más. No es fácil una lesión así, recaer... pero está recuperando ritmo”, dijo. EFE.