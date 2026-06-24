Lopetegui: "Estoy orgulloso del trabajo hecho, estar aquí ya era un premio"

Catar perdió este miércoles con Bosnia (3-1) en el tercer y último partido de la fase de grupos y, con solo un punto, quedó cuarta y por tanto eliminada de la competición.

"Estoy orgulloso del trabajo que han hecho los jugadores. Es la primera vez en la historia que entran en un Mundial clasificándose. Ojalá los chicos jóvenes aprendan de esto. Es una gozada entrenarles y son un grupo extraordinario a nivel de generosidad. Hay ejemplos muy buenos para los jóvenes y de ellos depende el futuro del fútbol de Catar", dijo Lopetegui, en conferencia de prensa.

"Estar aquí ya era un premio muy importante y logramos un punto que fue histórico ante el equipo más fuerte del grupo (Suiza), sufriendo mucho pero teniendo ese corazón que se necesita para competir a este nivel. Tuvimos ese puntito de suerte necesario porque hay una gran diferencia", comentó.

El segundo partido, "muy difícil de analizar al jugar más de una hora con diez jugadores y después con nueve", fue frente a Canadá (6-0).

El cierre del grupo fue contra Bosnia, con la que perdieron 3-1. "Era un partido de todo o nada ante un rival que tiene jugadores muy potentes en muchas posiciones, con mucho físico y mucha más experiencia que nosotros".

"Creo que el equipo empezó un poco miedoso y ellos consiguieron un gol increíble y sacaron ventaja de muy poquito. El segundo gol ha sido duro para nosotros, después de un error individual en el que lo podríamos haber hecho mejor, pero no ha sido producto del fútbol. Bosnia tiene esa calidad individual para finalizar", manifestó.

"El equipo después se ha sacudido la presión y ha intentado llevar a cabo lo que teníamos pensado, teniendo el balón y mostrando personalidad, sin querer atacar rápido, ocupando espacios para que ellos tuvieran que correr, y lo hemos hecho bien. En la segunda parte se nos cayeron las piernas, perdimos la pelota, quisimos atacar rápido y nos pudo la ansiedad", finalizó.