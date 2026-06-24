Oyarzabal, Rodri, Pedri, Cubarsí y 10 líderes estadísticos de España tras dos jornadas

Rodrigo Hernández es el futbolista con más recorrido en los dos primeros partidos del Mundial de España, con 22,6 kilómetros. Lo sigue Marc Cucurella, con 22,1. El líder de la competición en las dos primeras citas es el jordano Noor Alrawabdeh, con 26,1 kilómetros.

Pedri es el futbolista que presenta más velocidad media entre los jugadores españoles en las dos primeras jornadas del Mundial, con 7,36 kilómetros por hora. La máxima del torneo corresponde al marroquí Samir El Mourabet, con 8,82 kilómetros por hora. Pedri también es el que más esprint a gran velocidad ha trazado con España, con 297.

El delantero ha aportado dos goles a la selección española en las dos primeras jornadas del Mundial 2026, ambas concentradas en el inicio del encuentro contra Arabia Saudí (4-0), después del empate sin goles inaugural ante Cabo Verde. El liderazgo goleador del Mundial 2026 corresponde al argentino Lionel Messi, con cinco, tras dos encuentros.

El mayor rematador de España en las dos primeras jornadas ha sido Mikel Oyarzabal, que ha contabilizado 10 intentos sobre la portería contraria, seguido por Lamine Yamal, con siete. A nivel global, el atacante español es el séptimo, superado por el argentino Lionel Messi (13), los turcos Kenan Yildiz (12), Arda Gúler (11) y Hakan Calganoglu (11), el francés Kylian Mbappé (12) y el canadiense Jonathan David (11).

En las dos primeras jornadas, ha habido hasta tres asistentes españoles. Han sido Mikel Oyarzabal, Aymeric Laporte y Dani Olmo, en el 1-0, el 2-0 y el 3-0 a Arabia Saudí, respectivamente. No hubo pasador ni goleador de España en el 4-0, que fue en propia puerta tras un remate de Marc Cucurella. El pasador más decisivo hasta ahora en el Mundial 2026 son el francés Michael Olise y el sueco Alexander Isak, con tres cada uno, según las estadísticas oficiales de la FIFA.

Lamine Yamal y Pedri González han sido los jugadores de España con más centros de los 23 futbolistas de campo de la lista de Luis de la Fuente para el Mundial, con 13 cada uno. El ‘top’ general de las dos primeras jornadas es del inglés Declan Rice, con 20.

Entre las estadísticas defensivas, sobresale las 29 “pérdidas de balón provocadas” en los rivales por Pedri González, que también es el líder de toda la competición en ese sentido. Entre sus compañeros de la selección, el siguiente es Oyarzabal, con 11.

El medio centro y capitán de la selección española ha completado más pases que nadie, no sólo a nivel de su equipo, sino de todos los jugadores de los 48 conjuntos participantes, con 253 conexiones con sus compañeros. Pau Cubarsí es el segundo en España, con 204. Vitinha es el segundo a nivel general, con 226.

Pau Cubarsí, central de la selección española, ha dado 204 pases con un grado de acierto del 99 por ciento, más que ninguno de sus compañeros en el equipo nacional. El segundo y el tercero entre los jugadores de campo son Marc Cucurella y Fabián Ruiz, con un 96 por ciento.