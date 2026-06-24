Ronald Koeman: "Tenemos que estar preparados y lo estamos"

"Estamos listos para un partido difícil, porque si el equipo juega dos partidos con dos derrotas y tiene un seleccionador nuevo quiere cerrar bien este torneo. Seguro que lo quieren hacer con un resultado diferente al de los primeros dos partidos", dijo en conferencia de prensa.

"Estoy esperando una reacción de parte de ellos. Por eso tenemos que estar preparados y lo estamos", añadió el técnico neerlandés.

Koeman no negó que a primera vista Países Bajos es favorito por el rendimiento mostrado hasta el momento y agregó que lo que debe hacer su equipo es "seguir demostrando".

"Hay que concentrarse en la victoria. Nos encantaría salir primeros en el grupo", dijo el seleccionador, quien apuntó que lo más importante será lo que suceda en el juego de Kansas City, aunque a la misma hora se juegue el Japón-Suecia.

Consultado sobre rivales a los que prefiere enfrentar en próximas rondas de la Copa del Mundo, Koeman dijo que le da igual, porque lo que quiere es "llegar muy lejos" en el torneo.

"Respetamos a todos los contrarios que podamos tener. No le tenemos miedo a nadie, porque pensamos que somos un equipo fuerte. Hay más favoritos a ganar este torneo. Hay equipos con grandes jugadores, pero ya veremos qué nos toca. Creo que la mejor manera de hacer esto es ir partido a partido", subrayó.

Finalmente, pese a que no dio pistas del once que utilizará, dijo que si en el juego hay margen para incorporar futbolistas que hasta el momento no han sumado minutos podría hacerlo. No obstante, advirtió: "Primero hay que jugar bien".

Túnez y Países Bajos se enfrentarán este jueves en el estadio de Kansas City desde las 18.00 hora local (23.00 GMT).

Países Bajos y Japón lideran el Grupo F con cuatro unidades, Suecia acumula tres y Túnez cierra sin puntos.