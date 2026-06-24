Suiza pasa como primera; Canadá es segunda, Bosnia es tercera y Catar cae eliminada

Suiza sumó siete puntos, tras su triunfo por 2-1 sobre Canadá, que fue segunda con cuatro; los mismos que Bosnia-Herzegovina, que acaba por detrás de la selección norteamericana por tener peor diferencia general de goles.

Catar, dirigida por Julen Lopetegui y derrotada este miércoles por el conjunto balcánico por 3-1, finaliza última y queda matemáticamente eliminada.

Suiza, como primera de su cuarteto, jugará los dieciseisavos de final el viernes 3 de julio frente a un tercero (la combinación incluye los grupos E, F, G, I o J) en Vancouver, mientras que Canadá, como segunda, se enfrentará el domingo 28 de junio al segundo del A (pueden ser Corea del Sur, República Checa o Sudáfrica) en Los Ángeles.

La clasificación de Bosnia queda pendiente de estar entre los ocho mejores terceros de todos los grupos. Sus cuatro puntos, con una diferencia de goles de -1, mantienen aún en el aire su pase, a expensas del desarrollo del resto de partidos de la tercera jornada.