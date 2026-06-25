Azerbaiyán, sede del primer Mundial y Festival sub-15

Según la FIFA, la elección del país azerbaiyano es "el resultado de una evaluación exhaustiva por parte del organismo internacional, que "ha valorado las infraestructuras deportivas y logísticas de máxima calidad del país anfitrión, capaz de recibir a miles de jóvenes participantes y equipos de apoyo en una sede centralizada".

Además, Azerbaiyán ya había sido elegido país coanfitrión del Mundial sub-20 de 2027, por lo que esta designación para este nuevo torneo "consolida una continuidad estratégica".

El máximo organismo mundial informó así mismo de que en la segunda edición, prevista para 2027, competirán equipos femeninos, en tanto que a partir de 2028 se invitará a las federaciones miembro a participar en dos competiciones distintas con selecciones masculinas y femeninas.

Por otro lado, también se acordó el reglamento de la Copa ASEAN, constituida por las selecciones del sureste asiático, y se definió que la edición inaugural se disputará en el periodo internacional de septiembre-octubre de este año.

Además, el Bureau del Consejo, suspendió a la Federación Nepalí con efecto inmediato "por haber infringido de manera flagrante los Estatutos de la FIFA, al constatarse una injerencia de terceros", en aplicación del artículo 14, apartados 1 i) y 3 de los mismos.