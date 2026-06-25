Bo Hong asegura que sus jugadores estaban preparados para ganar, pero hoy "todo fue malo"

"De los tres partidos, el de hoy ha sido el peor; nuestros jugadores estaban preparados para ganar; sabían cómo, aunque asumo la responsabilidad porque soy el líder de este grupo", dijo en una rueda de prensa.

Después de derrotar a la República Checa por 2-1, los coreanos perdieron 0-1 con México y este miércoles por el mismo margen ante los sudafricanos, que mostraron pundonor y salieron adelante con un gol de Thapelo Maseko.

El entrenador fue cuestionado por haber hecho algunos cambios en la alineación para su partido decisivo, dijo que si hubiera sabido los resultados de antemano, sus decisiones hubieran sido diferentes, pero se equivocó.

Aunque el partido de hoy fue con calor, el técnico se negó a buscar justificaciones de la derrota.

"Llegamos un día antes del juego, pero sabíamos que el tercer partido se iba a llevar a cabo en Monterrey nos preparamos para ello. El clima es diferente a Guadalajara, podría ser un factor, sin embargo, llegamos bien preparados. La verdad es que el resultado de hoy fue malo", señaló.

Con sus tres puntos, Corea terminó en el tercer lugar del grupo A, detrás de México, líder con nueve unidades, y Sudáfrica, sublíder con cuatro, luego de la victoria de hoy.

"Los errores nos llevaron a perder la confianza, sobre todo después del gol en contra. Malo, todo fue malo", reiteró.