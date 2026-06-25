Cabo Verde, con la cabeza en Houston y un ojo en Guadalajara

El grupo llega a la última jornada con España como líder, con 4 puntos y una diferencia de goles muy favorable gracias al 4-0 ante Arabia Saudí, seguida por Uruguay y Cabo Verde, ambos con 2 unidades, pero con los sudamericanos por delante por un mejor balance anotador.

Arabia cierra la tabla con 1 punto y una diferencia de goles muy negativa.

Esta situación deja todo abierto: España todavía no tiene asegurado matemáticamente el primer puesto, Uruguay y Cabo Verde dependen de sí mismos para pelear por la clasificación directa, y Arabia está obligada a ganar para no quedar definitivamente fuera.

Así, el partido del NRG Stadium de Houston adquiere alta relevancia no solo para Cabo Verde y Arabia, sino también para Uruguay y hasta España.

La Roja es dueña de su destino y con una victoria ante Uruguay estará segura del pase de ronda como líder del grupo. Sin embargo, si España empata o pierde, cada gol que se marque en Houston puede alterar el orden final del grupo.

Una victoria amplia de Cabo Verde podría incluso arrebatarle el primer lugar a los de Luis de la Fuente, mientras que un triunfo africano combinado con una derrota española relegaría a los campeones de Europa a la tercera plaza.

Cabo Verde alcanzaría los cinco puntos con una victoria y en función de lo que ocurra en el España–Uruguay, podría asegurar su presencia en la siguiente ronda.

El empate no le sirve a nadie y reduciría notablemente las opciones de clasificación de Arabia y Cabo Verde.

El seleccionado saudí afronta el choque con una única opción: ganar. Su derrota abultada ante España le ha dejado con una diferencia de goles muy negativa y con la obligación de sumar tres puntos para alimentar alguna esperanza de clasificación, ya sea como segundo de grupo o dependiendo de la tabla de terceros.

Los focos también apuntan a la portería de Cabo Verde, donde Vozinha se ha convertido en uno de los grandes nombres propios de este Mundial gracias a sus actuaciones decisivas.

El guardameta ha sostenido a su selección en momentos críticos, con intervenciones de mérito ante España que permitieron a los africanos firmar un empate histórico y mantener vivo el sueño de la clasificación.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Telmo Arcanjo, Kevin Pina, Jamiro Monteiro; Ryan Mendes, Gilson Benchimol, Garry Rodrigues.

Arabia Saudí: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Al-Amri, Hassan Al-Tambakti, Moteb Al-Harbi; Mohammed Abu Al-Shamat, Mohamed Kanno, Abdullah Al-Khaibari, Salem Al-Dawsari, Musab Al-Juwayr; Feras Al-Brikan.

Árbitro: François Letexier (FRA).