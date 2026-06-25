El día 15 del Mundial, en 5 claves

México ha ganado sus tres encuentros, culminados con la victoria por 3-0 frente a la República Checa con los goles de Mateo Chávez García, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo. Sólo Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega y Colombia pueden igualar su marca de tres triunfos en los restantes grupos. México acaba primera, con lo que se medirá a un tercero en Ciudad de México.

La primera y única eliminatoria confirmada hasta ahora de dieciseisavos de final enfrentará a Sudáfrica, clasificada como segunda del grupo A por su victoria por 1-0 ante Corea del Sur, contra Canadá, que también ha sido segunda en su cuarteto. Es además el duelo que abrirá el próximo domingo los dieciseisavos del Mundial 2026, que se desarrollarán hasta el sábado 4 de julio, cuando entrará en juego Argentina.

La última jornada está repleta de obligaciones para la selección de Ecuador. Sin goles ni victorias en las dos primeras citas, con apenas un punto, el único camino hacia la clasificación segura como segunda del grupo E es vencer a Alemania, que ya es primera sea cual sea el marcador de este jueves. Y, además, puede que no sea suficiente, si Costa de Marfil empata con Curazao en el otro duelo de la jornada.

Paraguay estará en los dieciseisavos de final si vence a Australia en la última jornada de la fase de grupos. Su victoria por 0-1 contra Turquía lo da esa certeza. No le basta el empate para ser segunda, porque Australia tiene mejor diferencia general de goles, aunque sí podría valerle para estar entre los mejores terceros. La derrota también lo mantiene en la tercera plaza.