El Espanyol ata a Calatrava para la temporada 2026-27

La incorporación del futbolista de 26 años por parte del club blanquiazul, que actualmente milita en el Castellón, se desencallaría a partir del 1 de julio, fecha en la que su cláusula de rescisión baja a cinco millones de euros.

De esta forma, Calatrava, en la agenda periquita desde hacía tiempo, se convertiría en el primer fichaje de la era Monchi, nuevo director general deportivo blanquiazul. El Espanyol trabaja en una profunda remodelación de la plantilla.

Álex Calatrava ha sido uno de los futbolistas más destacados del Castellón en la campaña 2025-26. El jugador ha disputado 43 partidos en este curso, 42 de ellos como titular, y ha marcado 15 goles.