El Uruguay-España, en 11 números

2 partidos imbatido encadena España por primera vez en 17 participaciones en los Mundiales, tras el 0-0 con Cabo Verde y el 4-0 a Arabia Saudí.

3 goles ha marcado y ha encajado Uruguay, uno en el primer choque, con 1-1 ante Arabia Saudí, y dos en el segundo, con el 2-2 con Cabo Verde.

4 veces fue eliminada Uruguay en la fase de grupos de un Mundial, la última en la edición de Qatar 2022, algo que debe evitar ante España, a la que necesita ganar o, al menos, empatar siempre que la acompañen el marcador del Cabo Verde-Arabia Saudí con otra igualada.

5 goles en los últimos 4 partidos suma Mikel Oyarzabal con la selección española, dos de ellos en el último compromiso mundialista ante Arabia Saudí, con triunfo por 4-0.

7 kilómetros menos ha recorrido en las dos primeras jornadas Uruguay, con 223,6, respecto a España, con 230,9, según las estadísticas oficiales de la FIFA.

7,36 kilómetros por hora es la velocidad media de Pedri en este Mundial, la mayor de todos los jugadores de España y Uruguay que se enfrentan en la última jornada del grupo H en Guadalajara.

10 remates ha hecho Fede Valverde para Uruguay en este Mundial 2026, más que nadie en su selección. Lanzó siete tiros desde fuera del área y tres desde dentro.

49 remates ha propuesto España para tan solo cuatro goles en el Mundial 2026, por los 44 de Uruguay para tres tantos.

99 partidos suma José María Giménez con la selección de Uruguay, con la que podría reaparecer ante España, después de haber jugado tan solo uno de sus últimos 14 partidos entre su club, el Atlético de Madrid, y el combinado nacional, desde el pasado abril.

182 pases ha dado el uruguayo Mathias Olivera en las dos primeras jornadas. Es el ‘top’ en este Mundial en esa estadística en la selección celeste.