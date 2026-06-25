Federación neerlandesa alerta del riesgo de tormentas en el Países Bajos-Túnez

Según el pronóstico, se esperan tormentas eléctricas dispersas en la región de Kansas City a partir de cinco horas antes del inicio del partido, acompañadas de fuertes lluvias y rachas de viento intensas. Incluso es posible que se produzcan tormentas severas una hora antes del encuentro. Las tormentas no cesarán hasta la mañana siguiente.

De acuerdo al protocolo de la FIFA, que se ha adherido a las normas locales, el partido se suspenderá en el momento que se detecten rayos a 8 millas (unos 13 kilómetros) del estadio Arrowhead, que no tiene cubierta. Si durante media hora no caen rayos a esa distancia de seguridad, se volverá a reanudar, pero en el momento en el que se detecte otro, se aplazará otros 30 minutos y así sucesivamente.

De momento, la situación meteorológica es tranquila en Kansas Ctity y miles de aficionados de la selección oranje están acompañando al famoso autobús naranja por las calles de la ciudad.

Una posible suspensión del Países Bajos-Túnez afectaría al otro encuentro del grupo, que disputarán Japón y Suecia en Dallas, que a su conclusión, no sabrían en qué posición entrarían a los dieciseisavos.

Países Bajos y Japón, que igualaron en Dallas (2-2), están empatados a puntos (4) y a diferencia de goles (+4). El equipo de Ronald Koeman es líder por haber marcado un gol más (7) que el de Hajime Moriyasu. Suecia es tercera, con 3 puntos.