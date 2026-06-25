La clasificación de Escocia, en manos de terceros

El conjunto de Steve Clarke acabó tercero del Grupo C, por detrás de Brasil y Marruecos. Pero el número de goles encajados ante el cuadro sudamericano afea el futuro mundialista escocés que, por primera vez en su historia confiaba con superar el tramo inicial de este evento.

Ya no depende de sí mismo Escocia que, con una sola victoria y, por tanto, con tres puntos, debe esperar al término de los encuentros de la fase de grupos para emprender el retorno a Glasgow e iniciar las vacaciones o permanecer en Estados Unidos.

Escocia esperará hasta el domingo para saber si es una de las ocho mejores terceras. Es decir, si hay cuatro terceros peores que el conjunto de Steve Clarke, con menos de tres puntos o con una diferencia peor que -3. La diferencia de goles es fundamental y el combinado escocés solo ha marcado un gol y ha encajado cuatro.

Tras la jornada de este jueves y una vez completados tres grupos (A, B y C), Escocia estaría clasificada. Es ahora la séptima mejor tercera, con cinco selecciones peores. Pero todavía restan ocho cuartetos por cerrar antes de las eliminatorias. De hecho, los cinco terceros por debajo de Escocia en la tabla provisional tienen un partido pendiente.

El panorama escocés se debilitó, además, con la victoria de Sudáfrica sobre Corea del Sur. El equipo asiático terminó tercero pero tiene una diferencia de goles de -1. Bosnia, otra de las terceras que ha jugado los tres partidos, tiene asegurada su clasificación para dieciseisavos al totalizar cuatro puntos. Es, por ahora, la mejor tercera.

Por detrás de Escocia, actualmente, están Cabo Verde y Bélgica, que tienen dos empates y juegan ante Arabia Saudí y Nueva Zelanda, respectivamente, República Democrática de El Congo, que se mide a Uzbekistán y Ecuador, ante Alemania. El último, sin puntuar, es Senegal que juega ante Irak.

MCGUINN Y STEVE CLARKE NO CREEN EN LA CLASIFICACIÓN

"Nos complicamos nosotros solos. Les regalamos los goles y les dimos el partido que querían. Fue decepcionante", asume el seleccionador Steve Clarke tras la derrota con Brasil. "Debemos mejorar para competir a este nivel.

"Creo que nos volveremos a casa", augura el preparador escocés.

El centrocampista del Aston Villa, John McGinn, se muestra también resignado ante el panorama. "Tuvimos oportunidades pero ahora toca esperar. Es poco probable que nos clasifiquemos pero ya veremos".

"Esperamos que el camino no haya terminado y si tenemos que intentarlo otra vez, lo haremos", añadió el jugador escocés.

"El tiempo dirá si nos clasificamos o no", apuntó Andy Robertson. "Los próximos días van a ser largos y horribles pero nosotros mismos nos pusimos en esta situación", aventura el zaguero de Escocia.

"Por desgracia, todo escapa de nuestro control, no depende de nosotros, va a ser una espera dura. No hemos hecho lo suficiente por nuestra cuenta y dependemos de otros. Eso no es agradable pero es lo que tenemos. Debemos cruzar los dedos", expresó Kenny McLean.