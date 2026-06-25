La FIFA permitirá las banderas LGTBI en el Egipto-Irán

La decisión del comité organizador local de incluir este partido como parte de los actos del 'Fin de semana del Orgullo' en Seattle, ha provocado la protesta de las federaciones de estos dos países, con leyes contrarias a la homosexualidad, que instaron a la FIFA a que no permitiese ese tipo de manifestaciones.

La federación egipcia rechazó "categóricamente cualquier actividad que promueva a la comunidad LGTBI durante el partido", y dijo que estos actos podrían "provocar susceptibilidades culturales y religiosas entre los aficionados".

Los dirigentes de la federación iraní, por su parte, consideran que la denominación como 'Partido del Orgullo' que le ha dado el comité local es "una medida irracional que apoya a un determinado grupo".

La FIFA no va a intervenir y permitirá que se exhiban banderas arcoíris dentro del estadio. Según indicaron a EFE, su postura no cambia respecto a lo que ha sido durante todo el torneo y recuerda que los actos por el 'Orgullo' se realizarán fuera del estadio.

"La Copa del Mundo de la FIFA 2026 es un evento inclusivo que acoge a personas de todos los orígenes. Los aficionados de todas las orientaciones sexuales e identidades de género son bienvenidos en los partidos y eventos. Las manifestaciones generales en favor de los derechos humanos, incluidas las banderas arcoíris y otras banderas que representan la orientación sexual y la identidad de género, están permitidas en virtud del Código de Conducta en los estadios de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y pueden exhibirse dentro de los estadios siempre que se utilicen de manera acorde con dicho código", señala la Federación Internacional de Fútbol.

Remarca eso sí, que no se trata del 'Partido del Orgullo' como lo ha calificado el comité organizador de Seattle y se remite a lo que ya declaró en enero pasado el presidente de la FIFA en una entrevista: "En primer lugar, debo aclarar que no habrá ningún «partido del Orgullo» en el Mundial. Se disputará un partido del Mundial de la FIFA en Seattle y, ese mismo día, tendrán lugar en la ciudad actos organizados por entidades externas. Pero eso no tiene nada que ver con el partido en sí".