La selección bosnia ve su futuro asegurado gracias a los dos jóvenes goleadores ante Catar

"Tenemos muchos jugadores jóvenes. Esta selección recién acaba de empezar y los próximos campeonatos serán verdaderamente los suyos", comentó tras el partido el técnico, cuyo país participa por segunda vez en un Mundial desde su independencia de Yugoslavia en 1995.

Alajbegovic se ha convertido en el octavo goleador más joven en la historia del Mundial, al marcar ante Catar con sólo 18 años y 276 días.

Respecto a Mahmić, que ya marcó ante Suiza y ya dos goles en este campeonato, el seleccionador bosnio ha dicho que aunque "aún es joven y necesita tiempo", ya está demostrando que es un gran jugador.

La televisión bosnia N1 considera que es uno de los jugadores más prometedores de la selección.

Pese al valor de esos dos jugadores, Barbarez confirmó que Edin Dzeko es con 40 años no sólo el capitán sino también "el eje en el que se basa principalmente el juego" del equipo.

Ante la posibilidad de que, si pasa a la siguiente ronda, Estados Unidos sea su rival, Barbarez afirmó que el equipo tiene ya la confianza para jugar contra cualquiera.