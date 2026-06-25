Fútbol Internacional
25 de junio de 2026 a la - 06:50

Lluvia de críticas a la selección checa tras su eliminación del Mundial 2026

Imagen sin descripción

Praga, 25 jun (EFE).- La eliminación de la selección checa del Mundial 2026, tras perder el miércoles en el Estado Azteca frente a México por un contundente 0-3, ha generado una lluvia de críticas en el país centroeuropeo.

Por EFE

"En la última Eurocopa quizás se podía hablar de mala suerte. Aquí nos faltó físico, el aspecto táctico tampoco fue bueno y estuvimos buscando constantemente la alineación ideal. El campeonato nos dejó al descubierto", dijo Karel Poborsky, estrella de las Eurocopas 1996 y 2004 cuando Chequia fue vicecampeona y tercera, respectivamente.

"Tenemos que empezar a hacer algo, porque el tren está dejando atrás al fútbol checo y apenas logramos ver ya sus luces traseras", agregó el exjugador.

El retorno al Mundial, por primera vez desde 2006, terminó en un fiasco para la República Checa, a pesar de que el Grupo A, con México, Corea del Sur y Sudáfrica, parecía a priori asequible para avanzar a la fase de eliminatorias.

"Perdimos el rumbo en los encuentros iniciales contra Corea y Sudáfrica. Es un reflejo de nuestro fútbol. No teníamos equipos de talla mundial en el grupo, pero aun así terminamos últimos. Tenemos que empezar a hacer algo al respecto", analizó, por su parte, Michal Kadlec, exjugador del Bayer Leverkusen y Fenerbahçe.

"El fútbol checo necesita reactivarse, y no es solo cuestión de la selección absoluta. Hay que formar a los jugadores de manera diferente a cómo lo hicieron con nuestra generación", reconoció ayer tras el partido el lateral derecho internacional Vladimír Coufal.