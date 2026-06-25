Lluvia de críticas a la selección checa tras su eliminación del Mundial 2026

"En la última Eurocopa quizás se podía hablar de mala suerte. Aquí nos faltó físico, el aspecto táctico tampoco fue bueno y estuvimos buscando constantemente la alineación ideal. El campeonato nos dejó al descubierto", dijo Karel Poborsky, estrella de las Eurocopas 1996 y 2004 cuando Chequia fue vicecampeona y tercera, respectivamente.

"Tenemos que empezar a hacer algo, porque el tren está dejando atrás al fútbol checo y apenas logramos ver ya sus luces traseras", agregó el exjugador.

El retorno al Mundial, por primera vez desde 2006, terminó en un fiasco para la República Checa, a pesar de que el Grupo A, con México, Corea del Sur y Sudáfrica, parecía a priori asequible para avanzar a la fase de eliminatorias.

"Perdimos el rumbo en los encuentros iniciales contra Corea y Sudáfrica. Es un reflejo de nuestro fútbol. No teníamos equipos de talla mundial en el grupo, pero aun así terminamos últimos. Tenemos que empezar a hacer algo al respecto", analizó, por su parte, Michal Kadlec, exjugador del Bayer Leverkusen y Fenerbahçe.

"El fútbol checo necesita reactivarse, y no es solo cuestión de la selección absoluta. Hay que formar a los jugadores de manera diferente a cómo lo hicieron con nuestra generación", reconoció ayer tras el partido el lateral derecho internacional Vladimír Coufal.