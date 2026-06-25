Manzambi, junto a Thomas Muller y Mbappe

El atacante del Friburgo ha sido una solución para Suiza que partía como gran favorita en este cuarteto y que sufrió una seria decepción en su debut, tras empatar contra la débil Catar (1-1).

Manzambi saltó al campo en el minuto 65, en lugar de Dan Ndoye, en ese encuentro. Pasó desapercibido. Su explosión llegó en el siguiente, frente a Bosnia Herzegovina. El atacante del Friburgo saltó al césped también por Ndoye pero en el 71. Sin embargo, cambió el partido. Tres minutos más tarde hizo el primer gol del encuentro y en el 90 sentenció el choque al firmar el tercero. Acabó con un doblete.

Esa actuación, convincente, le valió la titularidad el miércoles. Jugó de inicio contra Canadá y al inicio de la segunda parte asistió a Ruben Vargas para abrir el marcador y después, a la hora de juego, marcó el segundo que sentenció el triunfo y el primer lugar del grupo para Suiza. Después, fue sustituido, a cinco minutos del final, por Christian Fassnacht.

Tal y como sucedió contra Bosnia Herzegovina, fue elegido, por segunda vez en el Mundial 2026, el mejor jugador del partido.

Tres goles y una asistencia marcan el extraordinario trayecto de Manzambi en el Mundial que le sitúan al lado de alguno de los grandes del fútbol mundial en estos torneos. Junto a Kylian Mbappe y el alemán Thomas Muller comparte el hecho de haber participado en cuatro o más goles en un Mundial siendo menor de 21 años.

Además, el delantero ya ha igualado el mejor registro individual de tantos en un Campeonato del Mundo en la historia del fútbol de Suiza. Con tres dianas, igual que logró el mítico Xherdan Shaqiri en Brasil.

"Johan lleva un año en una forma increíble", subrayó su seleccionador Murat Yakin tras el encuentro. El jugador del Friburgo, que habitualmente juega en una banda, se ha adaptado perfectamente a la condición de delantero centro. "Se siente muy cómodo ya que tiene mucha libertad en esa posición. Ve los espacios, tiene una increíble proyección ofensiva y una buena definición", dijo Yakin. "Siempre está listo para marcar y también ayuda al equipo en defensa".

Aún así, la determinación de Manzambi no le asegura un puesto fijo en el once inicial. "Depende de varias cosas aunque una de las posibilidades es que salga de inicio en el siguiente partido porque se lo merece", añade el seleccionador.

El propio jugador está en una nube. "Hace cuatro años, animaba a la selección desde casa, y uno de mis objetivos era participar en el siguiente Mundial. El hecho de no solo haber logrado este objetivo, sino también poder contribuir con goles y asistencias, es algo maravilloso para mí", afirma Manzambi.