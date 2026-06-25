México es primera; Sudáfrica es segunda y Corea del Sur tercera en el Grupo A

República Checa, con un punto, quedó en el sótano de la serie.

El equipo de Javier ‘Vasco’ Aguirre llegó a los 9 puntos, algo que sucede por primera vez en sus 18 participaciones en mundiales, tras ganar por 0-3 a la República Checa.

El Tri, primero del A, jugará el 30 de junio ante uno de los mejores terceros de los grupos C, E, F, H o I.

Sudáfrica, segunda del A, venció por 1-0 a Corea del Sur, llegó a 4 puntos y por primera vez superó una fase de grupos en sus cuatro apariciones mundialistas, incluida la de 2010, en la que fue local.

Los sudafricanos jugarán en dieciseisavos contra Canadá el domingo 28 de junio en Los Ángeles.

Corea del Sur, con tres puntos y -1 en diferencia de goles, queda a merced de la resolución del resto de grupos para saber si tiene opciones de estar entre los ocho mejores terceros.