Paraguay apuesta por Velázquez, Maidana y Ávalos en el once inicial contra Australia

Estas tres modificaciones en la estructura táctica representan la estrategia del estratega para refrescar al conjunto de la Albirroja y contrarrestar el poderío físico del rival, tras la baja de Junior Alonso y Miguel Almirón, por la polémica e histórica tarjeta roja que recibió el pasado jueves por taparse la boca para hablarle al rival.

De este modo, Paraguay arrancará hoy con un once conformado por: Orlando Gill bajo los tres palos; una línea defensiva integrada por Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Velázquez.

Mientras que en el centro del campo repetirán Matías Galarza, Andrés Cubas y Diego Gómez, a quienes se suma Maidana; mientras que la ofensiva estará liderada por Julio 'La Joya' Enciso junto con Ávalos.

Por su parte, Australia sale al terreno con Patrick Beach bajo palos; Alessandro Circati, Jordan Bos, Connor Metcalfe, Aiden Oneill, Aziz Behich, Nestory Irankunda, Harry Souttar; Cristian Volpato, Jackson Irvine y Lucas Harrington.