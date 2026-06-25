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25 de junio de 2026 a la - 22:08

¿Pensando en faltar mañana? IPS advierte sobre reposos médicos falsos en la previa del Paraguay vs. Australia

En la previa del partido de la Albirroja, IPS lanza advertencia sobre certificados de reposo médico
En la previa del partido de la Albirroja, IPS lanza advertencia sobre certificados de reposo médico

El IPS recordó que los reposos médicos son declaraciones juradas y advirtió sobre sanciones civiles y penales. El comunicado coincide con la previa del partido de Paraguay.

Por ABC Color

En la antesala del partido que Paraguay disputará esta noche frente a Australia, el Instituto de Previsión Social (IPS) emitió un contundente recordatorio dirigido a asegurados, funcionarios permanentes y contratados: los certificados de reposo médico son declaraciones juradas y cualquier falsedad en su tramitación puede derivar en sanciones administrativas, laborales, civiles e incluso penales.

Aunque el comunicado no hace referencia al encuentro de la Albirroja, su difusión coincidió con la expectativa por un eventual triunfo y los tradicionales festejos que podrían extenderse hasta la madrugada, alimentando las especulaciones sobre posibles ausencias laborales este viernes.

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El reposo médico no es un simple justificativo

A través de la Circular PR/GPE-GS N° 001/2026, el IPS recordó que los certificados de reposo deben ser solicitados, expedidos y utilizados con estricto apego a la verdad clínica, la normativa vigente y los principios de ética, transparencia e integridad institucional.

Comunicado del IPS.
Comunicado del IPS.

La previsional enfatizó que el reposo constituye una declaración jurada de incapacidad laboral temporal, por lo que cualquier información falsa o carente de sustento médico representa una falta grave.

La advertencia no solo alcanza a los trabajadores que presenten certificados irregulares, sino también a los profesionales de la salud que emitan documentos sin respaldo clínico.

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Auditorías y controles

Como parte de los mecanismos de fiscalización, la Gerencia de Prestaciones Económicas, a través de la Dirección de Riesgo Laboral y Subsidios, anunció que realizará auditorías técnicas sobre los reposos emitidos.

El IPS podrá requerir informes médicos complementarios e historiales clínicos cuando detecte inconsistencias, reiteraciones o cualquier indicio de irregularidad, incluso en certificados de corta duración.

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Desde sumarios hasta denuncias penales

La institución advirtió que la presentación o validación de certificados con información falsa podrá dar lugar a acciones administrativas, laborales, civiles y penales, conforme a la legislación vigente.

Entre las consecuencias mencionadas figuran la instrucción de sumarios, la rescisión de contratos, la pérdida del derecho a percibir subsidios económicos y la comunicación de los hechos al Ministerio Público, con base en el artículo 243 del Código Penal.