Portugal interrumpe su preparación ante Colombia por un aviso de tormenta

En esa media hora, todos los jugadores estuvieron disponibles para realizar los habituales ejercicios de calentamiento y con balón que preceden a otros más tácticos y enfocados al siguiente partido.

Sin embargo, la plantilla tuvo que abandonar el terreno de juego y ponerse a cubierto tras activarse el protocolo de seguridad por un aviso de tormenta en Palm Beach Gardens, la localidad donde tiene su centro de entrenamiento el combinado luso, según informó a EFE un portavoz de la federación.

No es la primera vez que la selección ve afectada su preparación durante este Mundial. El pasado 14 de junio tuvo que suspender su entrenamiento a minutos del inicio por una potente tormenta que obligó a desalojar las instalaciones.

La expedición disfrutó ayer de un día de descanso tras la victoria por 5 a 0 contra Uzbekistán, y este jueves comenzó a preparar el partido del sábado contra Colombia en Miami, en el que estará en juego el liderato del grupo K.

Portugal llega con 4 puntos y necesitará una victoria en el Hard Rock Stadium de Miami para superar en la tabla a Colombia, que ha ganado sus dos encuentros.