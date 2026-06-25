Senegal e Irak buscan la victoria y sobrevivir como uno de los mejores terceros de grupo

Francia y Noruega ya han asegurado su presencia en los dieciseisavos tras ganar sus dos primeros partidos, por lo que el encuentro de Toronto queda reducido a una final de urgencias entre dos colistas.

Senegal, con un arranque peor del previsto, parte con una diferencia de goles de -3 después de perder 3-1 ante Francia y 3-2 frente a Noruega. Irak llega en una situación más delicada, con -6, tras caer 4-1 ante los noruegos y 3-0 contra los franceses.

El empate aseguraría la eliminación de ambos. La victoria, en cambio, tampoco garantiza nada, porque el tercer clasificado del grupo terminará con tres puntos y deberá compararse con los terceros de los otros once. Por eso, en la práctica, el margen puede ser casi tan importante como el resultado.

Senegal llega con más cartel, pero también con más presión. El equipo de Pape Bouna Thiaw aterrizó en el torneo con la ambición de competir por una de las dos primeras plazas y se ha encontrado con un cierre agónico de la fase de grupos.

El seleccionador ha insistido en que el sueño mundialista no está muerto, aunque el vestuario senegalés sabe que ya no depende solo de sus acciones.

Senegal llega mermado a su encuentro con Irak. El portero Édouard Mendy está descartado por una lesión de rodilla sufrida ante Noruega, lo que abre la puerta a Mory Diaw en un partido en el que Senegal necesita seguridad defensiva y eficacia ofensiva.

Kalidou Koulibaly, capitán y referencia de la zaga, asumió tras el último partido varios errores que acabaron en goles rivales y que han dejado a los Leones de la Teranga contra las cuerdas.

En ataque, Sadio Mané, Nicolas Jackson e Ismaila Sarr aparecen como los principales argumentos de un equipo obligado a imponerse con claridad.

Irak, por su parte, afronta el duelo con una mezcla de orgullo y dificultad matemática. La selección de Graham Arnold disputa apenas su segundo Mundial, 40 años después de México 1986, y quiere evitar que su regreso quede cerrado con tres derrotas.

El técnico australiano defendió tras la caída ante Francia que el formato todavía ofrece una posibilidad, aunque el equipo necesita un triunfo amplio para compensar su diferencia de goles.

La principal duda iraquí es Aymen Hussein, lesionado ante Francia, y que fue el autor del gol de la victoria contra Bolivia en la repesca internacional que dio a Irak el pase para el Mundial. Si Hussein no está disponible, Ali Al-Hamadi aparece como su relevo natural en la punta del ataque.

Senegal: Mory Diaw; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Sadio Mané y Nicolas Jackson.

Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal, Amir Al-Ammari, Zaid Ismael; Ahmed Qasem y Aymen Hussein o Ali Al-Hamadi.

Estadio: Toronto Stadium, en Toronto (Canadá).