Sheinbaum saluda tercer triunfo de México en el Mundial y felicita a la selección

"¡Felicidades a nuestra Selección Nacional! Su entrega, esfuerzo y pasión nos llenan de orgullo. Gracias por darnos tantas alegrías y por representar con grandeza a México. ¡Vamos con todo!", apuntó Sheinbaum en un mensaje en redes sociales.

Antes había apuntado en otro mensaje: "Gooooooool, goooooooool. ¡Vamos México!"

Sheinbaum acompañó el texto de un video en el que aparece, en el Palacio Nacional, acompañada de su esposo Jesús María Tarriba, ambos frente a un televisor, con ella alzando los brazos en señal de triunfo y vistiendo una camiseta de color negro de la selección mexicana con el número uno en la espalada y la palabra presidenta.

La selección de México derrotó este miércoles por 0-3 a la República Checa para clasificarse con rodaje perfecto (la primera vez en sus 18 participaciones mundialistas) y con la portería imbatida a la ronda de dieciseisavos del Mundial 2026 y, de paso, dejó eliminados a los europeos.

Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo convirtieron por México para resolver un partido que lució un lleno en el Estadio Ciudad de México, conocido como Azteca.

Con el triunfo en la bolsa, el seleccionador mexicano, Javier Aguirre, se dio tiempo para un homenaje. En el minuto 78 envió a la cancha al guardameta Guillermo Ochoa, quien sumó sus primeros minutos en su sexta participación en Copas Mundiales.

En el otro partido del grupo, Sudáfrica venció por 1-0 a Corea del Sur y pasó más allá de la ronda de grupos por primera vez en su historia.

México terminó en primer lugar con tres victorias en tres salidas y nueve puntos; seguido de Sudáfrica, con cuatro puntos; Corea, con tres; y República Checa, con uno.